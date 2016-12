HP ще превърнат представителите на своята EliteBook серия в най-сигурните лаптопи в индустрията. Лично генералния мениджър и президент на HP Commercial PC дивизията на компанията разкри какви иновации да очакваме в следващото поколение на лаптопите. Предстоящите модели ще се възползват от възможностите на технологията HP Sure Start. Благодарение на нея потребителите могат да очакват максимална защита на хардуера и личната информация още при стартирането на BIOS менюто, предаде DigitalTrends. Новото трето поколение на технологията е разработена за да предпазва данните, които контролират различните BIOS конфигурации. Ако Sure Start засече неочаквана активност тя автоматично ще възстанови първоначалните настройки на BIOS. Така технологията гарантира сигурността на лаптопите HP EliteBook oще преди да се е стартирала самата операционна система. Комбинацията между Sure Start и допълнителните функции, които Windows 10 предлага, за да предпази потребителите осигуряват ефективна защита срещу хакери. Технологията HP Sure Start Gen3 ще предотвратява техните атаки, като автоматично следи за нерегламентиран достъп до BIOS менюто. В случай на проблем потребителите ще бъдат уведомени, а BIOS ще бъде възстановен към първоначално състояние, което е копирано на специален компютърен чип. Първите лаптопи на компанията, които ще използват технологията са HP EliteBook 800 G4, чиято премиера на пазара ни очаква "скоро". HP са си партнирали с Intel в разработването на Multi-Factor Authenticate система за сигурност, използваща пароли, PIN кодове и биометрични данни. Вижте как новите ултра тънки лаптопи на НР ще бъдат по-добри от тези на Apple