Lenovo вече работят над нов атрактивен смартфон, който ще бъде представен на пазара с името Moto G5 Plus. Устройството ще е фокусирано към средния ценови клас и се очаква да го видим за първи път на MWC 2017 в края на месеца. В интернет изтекоха детайли, разкриващи какви ще са ключовите технически спецификации на този модел. Moto G5 Plus е 5.5-инчов смартфон, който поддържа Full HD резолюция от 1920х1080 пиксела. Дисплеят използва AMOLED технологията е допълнен от Gorilla Glass 4 защитно стъкло. Новото устройство ще се захранва от 64-битовия Snapdragon 625 процесор, който има осем 2GHz ядра, които са допълнени от мощния графичен чип Adreno 506, информира AndroidHeadlines. Moto G5 Plus ще предложи 4GB RAM и вградена памет от 32GB, която ще може да се увеличи допълнително с microSD слот за памет карта. Основната камера е с 13-мегапикселова резолюция, а в предната част има 5МР сензор за селфита и видео разговори. Батерията е със заряд от 3080mAh. Moto G5 Plus работи под управлението на Android 7.0 Nougat. Потребителите ще могат да избират между три различни цвята на смартфона, а именно Black, Silver и Gold. Официалните продажби на глобалния пазар стартират през март. Според информацията цената на смартфона ще бъде приблизително €280. На изложението MWC 2017 ни очаква и премиерата на Moto G5. Предстои да видим каква ще е неговата цена на европейския пазар. Вижте как Lenovo ще представят нови Moto смартфони на 26 февруари