Видео клиповете, които се стартират автоматично в профилите ни в социалните мрежи са не само досадни, но могат и да увеличат значително трафика ни на мобилен интернет. Всички водещи платформи като Facebook, Twitter и Instagram поддържат подобна функционалност. Добрата новина е, че има лесен начин как да се справите с този проблем. Дори само да деактивирате автоматичното стартиране на видео това ще се отрази осезаемо на трафика ви на мобилен интернет. Facebook За да изключите aвтоматичното стартиране на видео трябва да отворите своя уеб браузър и последователно да изберете "Settings>Video> Auto-Play Videos" и да изберете опцията "Off" oт падащото меню. Ако сте собственик на смартфон с Android трябва да отворите менюто с три хоризонтални ленти и да кликнете върху Autoplay и опцията Never Autoplay Videos. Twitter За да спрете автоматичното стартиране на клипове в Twitter е необходимо да отворите от своя браузър Settings менюто и да кликнете върху Аccount. След като скролнете до секцията Content изберете Video Tweets, където ще откриете опцията Video Autoplay. Oт смартфона можете да го направите като изберете Settings> Data > Video Autoplay и изберете Never Play Videos. Instagram Мобилното приложение позволява да спрете автоматичното стартиране на клипове като изберете Settings и кликнете последователно върху Cellular Data Use> Use Less Data. Вижте шест начина да спестим от мобилен интернет