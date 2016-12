Аpple искат да подобрят значително възможностите на своята навигационна услуга. За целта технологичният гигант е започнал да наема служители на HERE. Припомняме ви, че това е името на компанията, която купи навигацията на Nokia и се притежава от водещи имена в автомобилната индустрията като Audi, BMW и Daimler. Според данните Apple вече са предложили работа на поне шест софтуерни инженера от екипа на HERE. За в бъдеще те ще станат част от офиса на компанията в Берлин, предаде BusinessInsider.

Богатият им опит в сферата на навигацията е основната причина за интереса на Apple към тях. В момента новосъздадената компания разполага с персонал от 970 души в Берлин, което е малко повече от 875 души през миналата година. Любопитна подробност е, че Apple официално не са потвърждавали информацията, че имат собствен офис в Берлин. Meстните медии твърдят, че технологичния гигант разполага със секретна лаборатория, в която работят 15-20 души и експериментират със създаването на инфотейнмънт система за автомобили.

Кханг Тран е един от водещите софтуерни инженери на HERE и от няколко седмици е станал част от Apple. Компанията е привлякла програмния мениджър на HERE, Гилбърт Шулц, който още през април се е присъединил към Apple Maps. Продуктовият мениджър Андрей Арсенциев, заедно с бившия директор на HERE, Торстен Кренц също са станали част от секретната лаборатория в Берлин. Другите две имена в Apple Maps дивизията са софтуерните инженери Константин Синицин и Манфред Райх.

