Вече ви информирахме, че Google Maps ще ни показва къде сме паркирали автомобила си. Функцията се тества в продължение на няколко месеца и вече е достъпна за потребителите. Навигационната услуга също така може да ни казва и колко трудно е паркирането в дадена локация. Новата версия на Google Maps за Android и iOS разбира и запаметява местоположението, на което сте оставили своя автомобил, предаде Engadget. Ако имате смартфон с Android трябва да кликнете върху иконата със синя точка след като сте избрали позицията и да натиснете бутона "Save your parking". Допълнителен прозорец позволява да направите снимка на мястото, на което сте паркирали, да настроите напомняне кога трябва да платите за паркинга, да споделите локацията или да добавите текстови бележки. Собствениците на устройства с iOS трябва единствено да ги свържат с USB или Bluetooth към автомобила, което автоматично тагва позицията им. За да видите Parking Location картата в Google Maps трябва да отворите Google приложението и от горния ляв ъгъл да изберете иконата с три хоризонтални черти. Следващата стъпка е да отворите "Customize>Transportation>How do you usually commute?>Driving". След като картата се появи можете да клкинете върху Моre бутона за допълнителни опции за персонализация. Новата функция ще улесни още повече придвижването в големите градове. Вижте как Google Maps показва трафика в реално време