HP Enterprise представиха впечатляващ прототип на компютър от ново поколение, който се казва The Machine. Името не е избрано случайно, тъй като машината обработва значително повече информация от устройствата, които използваме в ежедневието си. The Machine е създадено специално за центровете за данни и представлява най-големият компютър в света, който използва само един памет модул, който обаче е с капацитет от 160 терабайта, предаде VentureBeat. Тhe Machine е в състояние едновременно да обработва пет пъти повече информация от тази съхранявана във всяка книга в библиотеката на Конгреса или 160 млн. книги. Досега това бе непосилна задача за компютър с подобен размер. HP Enterprise твърдят, че това е само едно от предимствата и потенциала на т.нар "Memory-Driven Computing". Концепция, която може да революционизира технологиите в следващите няколко години. Според инженерите на компанията следващия прототип ще има капацитет от поне един ексабайт. Технологията използвана в създаването на The Machine на практика има неограничен потенциал. HP Enterprise виждат бъдеще, в която компютъра предлага памет от 4096 йотабайта. За сравнение това е 250 хил. пъти повече от цялата информация в интернет. Приложенията на толкова мощна машина са многобройни. The Machine би могъл едновременно да обработва данните за всеки потребител на Facebook и Google, заедно с маршрута и информацията от всички самоуправляващи автомобили, както и от сателитите на NASA. Вижте Apple, Google и Microsoft в битка за компютъра на бъдещето