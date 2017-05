Смартфоните с двойни задни камери стават все по-популярни сред потребителите. С оглед на тази тенденция донякъде е странно, че Samsung все още не са представили модел от серията Galaxy, който предлага подобна функционалност. Все пак много анализатори очакват Samsung Galaxy Note 8 да се превърне в първият смартфон на корейския гигант с две камери в задната част. Премиерата най-вероятно ще е на IFA 2017, което ще се проведе в Берлин между 1 и 6 септември. В интернет бе публикувана скица на нов смартфон от серията Galaxy C, от която ясно се вижда, че в задната част има двe камери, информира PhoneArena. Сензорите са разположени вертикално един от друг. Информацията също така разкрива, че новия Galaxy C модел ще бъде представен от Samsung преди IFA 2017. Това означава, че той ще се превърне в първият смартфон на компанията с две задни камери, а не Galaxy Note 8. Скицата разкрива, че новият Galaxy C смартфон има капацитивни бутони в предната част под дисплея. Все още не разполагаме с данни за другите технически спецификации на това устройство. При всички положения ще е интересно да разберем каква ще е резолюцията на двете задни камери на предстоящия модел. Предстои да видим дали Galaxy Note 8 ще потвърди първоначалните слухове и също ще предложи тази функционалност. Вижте Samsung ще представят Galaxy Note 8 през втората половина на 2017г.