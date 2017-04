Hyperloop One официално обявиха, че са завършили строежа на първото трасе за ултрабързите си влакове. Самото трасе е кръстено с името DevLoop и се намира в Невада, но вече са набелязани още 11 локации на територията на САЩ. Hyperloop One искат да изградят транспортната система на бъдещето и са най-напред в тези планове от трите компании, работещи над подобни превозни средства. DevLoop е с дължина от 500 метра и има за цел да демонстрира възможностите на технологията. Tрасето е базирано на технология, сходна с тази на маглев влаковете. Hyperloop One използват магнитна левитация, за да се придвижват с почти 1200 км./ч. в капсули с налягане от 100 паскала, което на практика е вакуум. Oт VentureBeat информират, че бъдещите локации се избират много внимателно и ще бъдат разположени така, че да имат максимален икономически ефект. Ултрабързите влакове ще спестят много време на бъдещите пътници, като им позволи да стигат по-бързо до дома и офиса, но и да имат повече време за себе си. Транспортната система на Hyperloop One, обаче изисква сътрудничеството на местните власти и с други компании в сферата на логистиката, за да се превърне в реалност. В крайна сметка, обаче тя ще донесе ползи както за гражданите така и за сегашната инфраструктура. Ще са необходими години преди да можем да се возим на някой от ултрабързите влакове на Hyperloop One. Докато чакаме това да се случи с интерес ще следим как се развиват публичните тестове на тези впечатляващи превозни средства. Вижте пет начина, по който ултрабързите влакове Hyperloop ще променят живота ни