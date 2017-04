Дългият живот на батерията е най-важния фактор при избора на нов лаптоп за много потребители. Анализатори от Which? проведоха интересно проучване, с което искат да проверят дали информацията на производителите отговаря на действителността. За целта те тестват някои от най-популярните модели на водещите компании и откриват, че има голяма разлика в предварително обявения и реалния живот на батерията в лаптопите. Почти всеки тестван модел предлага по-кратко време за работа с едно зареждане. Новият експеримент на Which? обхваща 67 лаптопа и заключението в него е, че разликата не е в минути, а в цели часове. Най-фрапиращите случаи показват два пъти по-кратък живот с едно зареждане, спрямо официалната информация на производителите. При повечето лаптопи разликата в капацитета на батерията е около 50%. Oт Which? провеждат серия от тестове, за да изчислят реалния живот на устройствата. Идеята им е да ги заредят на пълен капацитет и да изразходват батерията до 0%, като извършват различни задачи. Единият тест включва само гледане на филми, при друг анализаторите сърфират в интернет, чрез Wi-Fi, докато слушат музика. Идеята на Which? е експериментите максимално да наподобяват начина, по който хората действително използват своите лаптопи. Несъответствията в капацитета на батерията, обаче не бива да се приемат като метод за подвеждане от страна на производителите. Животът на лаптопите зависи изцяло от начина, по който всеки от нас ги използва и може да е различен дори на една и съща машина, ако с нея работят двама души. Вижте осем функции, които новият ви лаптоп е добре да има