Днес голяма част от ежедневието ни преминава в споделяне в социалните медии – от това в какво настроение сме се събудили сутринта до снимки на храната, която смятаме да погълнем за вечеря. А Facebook си остава най-големият виновник за нашата пристрастеност към социалното споделяне.

Ще се съгласите, че в нашите Facebook страници могат да се намерят много компрометиращи неща за нас самите, които са като бомба със закъснител – не знаем кога може да избухне. Тези забравени от нас постинги във Facebook профила ни могат да попаднат в неподходящи ръце и това да навреди на репутацията ни. Но това не е всичко, много е вероятно също така да споделяме поверителна информация за себе си, от която злосторниците да се възползват за да ни навредят по някакъв начин.

Не е нужно обаче да изпадаме в паника, от Tech Radar ни съветват веднага да изтрием тези 8 неща от Facebook профила си.

1. Телефонният си номер

Не е разумно да добавяте домашния или мобилния си телефонен номер във Facebook профила си. Преди време британски софтуерен инженер доказа, че лошите стандарти за сигурност в базата данни на социалната мрежа излагат личните ни данни на риск, тъй като всеки хакер, който знае къде да търси може да научи много за нас.

2. Снимки, които ви злепоставят

Едно от първите неща, които бъдещият ви работодател ще провери за вас ще са профилите ви в социалните медии. Не чакайте обаче времето когато ще си търсите нова работа за да изтриете снимките които не искате шефа ви да вижда, а го направете веднага. Или отидете в Settings > Privacy и променете настройките за ‘Who can see my stuff?’ и ‘Who can look me up?’.

3. Рождената ви дата

Заедно с вашето име и адрес, датата ви на раждане е друга важна част от личната ви информация, с която хората могат по-лесно да получат достъп до банковата ви сметка и да откраднат самоличността ви. Помнете, че снимките от вашето парти за рождения ви ден и пожеланията на приятелите ви също могат да издадат кога сте родени, а ако някъде е споменато на колко години ставате лесно може да се пресметне и годината ви на раждане.

4. Вашето местоположение

Ако достъпвате Facebook през мобилното си устройство, много е вероятно местоположението ви да е видимо и всеки, добронамерен или не, вече знае къде се намирате. Не позволявайте никога на никого да знае къде се намирате всеки един момент и кога сте извън града или страната. Освен това не публикувайте и къде живеете, защото по този начин улеснявате лошите.

5. Снимки от ваканцията ви

Навярно нямате търпение да се похвалите на приятелите си колко добре си прекарвате по време на почивката си, но изчакайте и публикувайте снимките си едва след като се приберете. Нали не искате да поканите крадците у дома си, като им казвате: „хей, моят дом ще бъде празен през следващата седмица, заповядайте“?

6. Нищо свързано с работата

Не използвайте вашия Facebook профил, за да се оплаквате от работата си, от заплатата си, от шефа си, или за това колко сте уморени и отегчени от хората в офиса. Ако някой ваш колега се опитва да търси служители на компанията във Facebook, може да попадне на пост или снимка, които да не му харесат и да се възползва. Освен това не е разумно да сте приятел с шефа си във Facebook. Това няма да ви доведе до нищо добро. Спестете си неприятностите.

7. Не се тагвайте

Не се тагвайте от местата, които посещавате. Така споделяте прекалено много информация, която околните няма нужда да знаят.

8. Снимки на бившата ви половинка

Може да ви звучи несериозно на фона на горната информация, но вслушайте се в този съвет и изтрийте от Facebook профила си всички снимки на бившата ви половинка. Те могат да ви причинят сериозни проблеми с бъдещите ви половинки.

Вижте можем ли да разберем какво точно знае за нас Facebook