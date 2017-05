Факт е, смартфоните стават все по-мощни, а всички техни многобройни характеристики все по-малко ценени от потребителите. Помислете за какво предимно използвате смартфона си, навярно за социални медии, изпращане на имейли и приемане на обаждания. Това е една минимална част от всички възможности, които ни предлагат тези интелигентни устройства.

От android pit са на мнение, че има тайни функции, от които можем да се възползваме максимално от Android смартфона си. Ето кои са те:

1. Гласово търсене при заключен екран

Малко потребители знаят този трик: някои Android смартфони ви позволяват гласово търсене, като кажете "OK Google", дори когато екранът е изключен! За съжаление обаче, само мобилни телефони с активирана система за разпознаване на глас могат да изпълняват тази функция.

За да разберете дали телефонът ви може да прави този трик, отворете Google Settings > Search and Google Now > Voice > OK Google detection > Always On. Не забравяйте, че трябва да тренирате Google, за да разпознава гласа ви. Телефоните, които не предлагат ‘turned-off screen’ детекция, ще имат опция наречена “From any screen” вместо “Always On”.

2. Отдалечено изключване и изтриване на данни при изгубен телефон

Загубата на телефона е достатъчно лоша новина, но много по-лошо е, когато осъзнаем, че някой непознат може да има достъп до цялата ни лична информация. За щастие Google има отлична функция, наречена Android Device Manager, която позволява да запазим контрола върху устройството си, дори когато е в ръцете на друг.

Android Device Manager прави много повече от това само да проследява изгубени устройства – може да го използвате за обаждане до телефона ви, за дистанционно изключване и дори за да възстановите фабричните настройки. Може да активирате тази функция като отидете в Settings > Security > Phone Management и отидете на сайта от вашия компютър, ако сте загубили телефона си.

3. Активиране на тъмна тема

Android Marshmallow изостави тъмната тема, но все още има начин да създадете ваша тъмна тема. За целта отидете в Settings > Accessibility > Inverted Rendering. Тъмната темата е чудесна, когато става въпрос за четливост, тъй като е идеална за четене през нощта или при ярка светлина.

4. Достъп до Chrome табовете от други устройства

Ако използвате Chrome като браузър по подразбиране, можете да осъществите достъп до отворените си табове и от други телефони или таблети. Когато отворите нов таб в Chrome ще видите опцията ‘recent tabs’ в долния десен ъгъл на екрана. Докоснете я, за да видите всички отворени URL адреси на другите устройства.

5. Скенер за документи

Вече не е нужно да инвестираме в скъпи скенери, ако искаме да имаме цифрови копия на документите си. Нашите смартфони може да функционират като скенер с правилното приложение. Въпреки че качеството не е толкова добро, процесът е много по-практичен.

Ако искате да използвате мобилния си телефон като скенер, имате няколко възможности. Можете просто да направите снимка на документа и да го запазите като изображение, или можете да използвате Google Drive, за да го конвертирате. Освен това може да използвате приложения като CamScanner или Evernote.

6. Wi-Fi хотспот

Процесът за превръщането на вашия смартфон в Wi-Fi хотспот, за да осигури достъп до мрежата и на други устройства, е много прост. Отворете Settings > More > Share connection and Mobile hotspot. Сега можете да настроите името на мрежата и паролата, за свързване с нея. Не забравяйте обаче да наблюдавате потреблението на мобилни данни.

7. Компас и барометър

Знаете ли какви сензори има телефона ви? Съвременните модели Android устройства разполагат с множество датчици, които подобряват работата на джаджата. Те предоставят данни с изключително висока прецизност и точност, които се използват от специално разработени за различни цели приложения или от игри.

Така например може да изтеглите приложение като Smart Compass или AndroiTS Compass Free, за да превърнете мобилния си телефон в компас. Много телефони имат и барометър, който превръща мобилния ви телефон в преносима метеорологична станция. С приложения като Barometer Altimeter DashClock и Barometer Monitor може да предвиждате промените в атмосферното налягане.

8. Фитнес тракер

Защо да инвестирате във фитнес гривна или друго подобно устройство, когато можете да използвате смартфона си, за да се грижите за здравето си и за тренировките си? Google Fit е едно от многото фитнес приложения, които може да използвате. Ако имате нужда от допълнителна информация, приложения като Runtastic Heart Rate Monitor могат да измерват сърдечната ви честота чрез камерата на вашия смартфон.

Вижте защо смартфоните от среден клас са най-добрият избор в момента