Всеки прави грешки. В един или друг момент, на всеки от нас може да ни се случи да изтрием по погрешка контакт от телефона си. След като тези цифри напуснат вашето устройство, перспективите може да изглеждат доста мрачни, но има начин да възстановите контакта, ако знаете къде да търсите. iTunes и iCloud са двете услуги на Apple, които могат да ви помогнат, тъй като извършват автоматично архивиране. Освен ако не сте деактивирали тази функционалност, тези две услуги трябва да са първата ви дестинация, когато искате да възстановите изтрити или липсващи контакти от телефона ви. Възстановяване на контакти чрез iTunes Най-лесният начин да се възстанови загубен контакт е като се използва последното резервно копие, което се съхранява в iTunes. Всеки път, когато свържете вашия iPhone с iTunes, софтуерът създава архив, от който можете да се възползвате в случай на проблеми като този. Трябва обаче да имате предвид, че ако се възползвате от този архив, вашия iPhone ще се върне към своето предишно състояние. Ако сте добавили нови контакти или сте правили други промени, те ще бъдат загубени. Бъдете наясно с това преди да започнете процедурата. За да използвате iTunes за възстановяване на изгубен контакт, свържете телефона си с компютъра чрез USB и отворете iTunes. Използвайте иконата на iPhone до горната част на потребителския интерфейс за достъп до настройките, свързани с вашето устройство. Използвайте бутона „Restore Backup“, за да върнете телефона си към по-рано негово състояние. Ако току-що сте направили ново резервно копие, тази опция ще бъде в сиво, така че се уверете, че iTunes няма да започне процеса автоматично, когато включите телефона си. Можете да отмените всяко автоматично архивиране, като натиснете бутона „X” в iTunes и да предотвратите това да се случи в бъдеще като отидете в Preferences > Devices и сложите отметка до „Prevent iPods, iPhones and iPads from syncing automatically“. Възстановяване на контакти чрез iCloud Ако скоро не сте свързвали вашия iPhone към iTunes, то iCloud може да се окаже вашия спасител. Проверете дали вашето устройство е настроено да архивира съдържанието си на iCloud, като отворите Settings, намерите iCloud секцията и вижте дали опцията „Contacts“ е включена. Ако опцията е била включена, отидете на iCloud.com от вашия уеб браузър и се логнете. Ще видите екран, който изглежда като такъв за избор на iOS приложения. Кликнете Contacts и ще видите списък на вашите контакти. Проверете дали контактът, който липсва на телефона ви е там. Сега имате възможност да добавите ръчно контакта в телефона си или да възстановите контакта от вашия iCloud архив. За възстановяването от архив ще трябва да се върнете в iCloud секцията на приложението Settings на вашия iPhone, да изключите опцията „Contacts“, а след това да изберете „Keep on My iPhone“. След това отново включете опцията и изберете „Merge“, когато бъдете подканени. Този процес ще попълни липсващите контакти в телефона ви, които се съхраняват в iCloud. Ръчно изтегляне на архив от iCloud на компютъра Това е превантивна мярка, за да си гарантирате, че никога няма да изгубите контакт. Отворете iCloud в браузъра си, след което посетете страницата Contacts. Кликнете върху някой контакт, а след това използвайте Cmd + A (или Ctrl + A за Windows), за да изберете всичките си контакти. След това кликнете върху иконата на зъбно колело в долния ляв ъгъл на екрана. Кликнете върху Export vCard и вашият браузър ще изтегли резервното копие на вашите контакти. Запазете го на компютъра си, където ще е в безопасност. Добре е да го актуализирате от време на време. Вижте как да зареждаме по-бързо iPhone-а си