Вероятно сте забелязали, че е необходимо да се логнете в своя Gmail акаунт, когато искате да използвате популярните услуги на Google. Това може да е проблем, ако ви се налага често да използвате няколко различни устройства, тъй като налага постоянно да въвеждате паролата. Истината е, че много лесно можете да се справите с това ограничение. Така ще имате възможността да работите с Google Docs, Google Drive или Google Analytics без Gmail профил, предаде MakeUseOf. Вместо това ще удостоверите самоличността си със сегашния имейл, който използвате. За да го направите ще бъдете препратени към класическата Sign Up страница на Google, с която регистрирате нов профил. Разполагате и с опцията да се логнете с имейл акаунт различен от Gmail, както и да изберете "I prefer to use my current email address", ако искате да продължите да го правите и за в бъдеще. Това може да е полезно, когато желаете да разгрaничите личния от служебния си имейл. Добре е да знаете, че можете да се логвате едновременно oт няколко акаунта. За да го направите отворете "Account Settings" менюто в Google и изберете последователно "Security>Multiple Sign-In и Edit". Въведете съответния имейл и потвърдете промените със "Save". Кликнете върху стрелката до снимката на акаунта ви в горния десен ъгъл и изберете "Switch account", за да превключвате между профилите си. Вижте как да архивираме съобщенията от телефона си в Gmail