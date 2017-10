Днес повечето от мониторите вече нямат собствени бутони за захранване. Всъщност някой виждал ли е лаптоп, чийто екран има собствен бутон за захранване?



Въпреки това, все още е възможно да изключите екрана на лаптопа си, успокояват от Make Use Of. По-интересното е обаче, че има няколко начина да се постигне това. Продължете да четете, за да видите колко лесни за изпълнение са те.

1. Затворете капака

Можете да коригирате настройките за захранване на устройството си така, че когато затворите капака, само вашият екран да е изключен и нищо друго. За целта отидете в Settings > System > Power and Sleep > Additional Power Settings и изберете „Choose what closing the lid does“ в левия панел.

2. Използвайте скриптов файл

Ще имате нужда от копие на „Turn Off Screen“ на работния си плот или на друго лесно достъпно място. Кликнете два пъти върху файла и екранът ще изгасне. Може да получите „Turn Off Screen“ от Script Center на Microsoft.

3. Turn Off Monitor

Turn Off Monitor е EXE приложение с една функция: изключване на екрана. Приложението е преносимо, така че няма да се налага да го инсталирате на компютъра си.

4. Използвайте DisplayOff

Ако функцията за изключване на монитора ви не работи, опитайте тогава DisplayOff. Функционалността е точно същата, дори потребителският интерфейс е почти идентичен.

5. Monitor Energy Saver

Monitor Energy Saver е още една самостоятелна програма. Както подсказва името ѝ, тя има малко повече функционалност, в сравнение с DisplayOff. Monitor Energy Saver може да преустанови текущите приложения и да актуализира състоянията на чата в “Away.”

6. Dark

Dark е друго приложение на трета страна за тази цел. Кликнете два пъти върху EXE файла и екранът ще се изключи.

7. BlackTop

Ако имате нещо против EXE файловете, BlackTop ви дава възможност да изключвате дисплея си с клавишна комбинация. Трябва да натиснете Ctrl + Alt + B.

