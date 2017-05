Най-новата версия на Xbox One, носеща кодовото име “Project Scorpio”, е голяма, мощна конзола, насочена към хората, които искат хубава графика и повече мощ. Scorpio ще поддържа всички игри в 4К резолюция и ще поддържа виртуална реалност. Конзолата разполага с 6 терафлопа изчислителна мощност и процесор с осем модифицирани х86 ядра, работещи на честота 2.3 GHz. Оперативната памет е 12 GB GDDR5 RAM, конзолата разполага още с 1TB 2.5-инчов твърд диск и 4K UHD Blu-ray плейър. Но все пак струва ли си ъпдейта? От Digital Trends ще се опитат да отговорят на този въпрос. Проектиране на хардуера Тъй като Project Scorpio все още е Xbox One, най-големите разлики между него и текущите Xbox One модели са във вътрешността. Графичния чип на Scorpio съдържа 40 изчислителни единици в същото физическо пространство като оригиналния Xbox One, където има само 12. Тези ядра също са оптимизирани за DirectX12 и ще бъдат клокнати на 1,172MHz - много повече от Xbox One и Xbox One S. Процесорът предлага приблизително 30% увеличение на скоростта, така че трябва да е много по-мощен. Project Scorpio има повече от 4,5 пъти по-добро графично представяне на оригиналния Xbox One. Scorpio ще има 12GB GDDR5 памет, която ще даде на разработчиците много по-голяма свобода и наистина ще помогне на системата да обработва 4K съдържание. За сравнение, оригиналният Xbox One има само осем гигабайта. Вътрешният хард диск е 1TB и трябва да е с 50% по-бърз. Победител: Xbox Project Scorpio Резолюция и кадриране Оригиналният Xbox One доставя 1080P при 30 кадъра в секунда. Scorpio ще даде възможност за игри с ултра-HD разделителна способност при по-високи скорости на кадрите. Въпреки че не се знае със сигурност Scorpio ще доставя 60 кадъра в секунда при 4K резолюции. Но дори и да нямате все още 4K съвместим дисплей, Scorpio трябва да бъде достоен ъпгрейд. Конзолата ще дойде с различни режими на работа, които могат да бъдат избрани от потребителя. Те ще предлагат по-висока честота на кадрите или по-добри детайли в зависимост от предпочитанията им. Независимо дали имате нов телевизор съвместим с 4K или не, геймингът на Scorpio трябва да изглежда по-добре от този на Xbox One и Xbox One S. Победител: Project Scorpio Поддръжка на домашно кино Всяка от конзолите Xbox One, Xbox One S и Scorpio ще бъде отлично допълнение към вашата система за домашно кино. Няма съмнение тук, че Xbox One не може да се състезава, когато става въпрос за 4K медийна поддръжка, но Xbox One S може да е опция за всеки, който иска само да надстрои тази функционалност. High Dynamic Range (HDR) е другата основна технология на дисплея, която производителите на хардуер използват като причина да накарат потребителите да надграждат, а Project Scorpio идва с пълна подкрепа. В момента не знаем дали поддържа и двете: HDR 10 и конкурентния стандарт Dolby Vision, но знаем, че го поддържа като технология. Това е нещо, което Xbox One просто не може да направи, докато Xbox One S поддържа само HDR 10, но със съвместими игри и дисплеи, предлага забележимо визуално подобрение. Победители: Scorpio и Xbox One S Поддръжка на игри и съвместимост със задна дата Microsoft публикува малък списък с поддържани игри, които ще се доставят по едно и също време с пускането на конзолата, която ще включва вградена поддръжка на 4K.Ето кои са те: - Forza Motorsport 7 - Red Dead Redemption 2 - Untitled Call of Duty (possibly Call of Duty: WWII) - Crackdown 3 - State of Decay 2 - Star Wars Battlefront 2 - Untitled FIFA game - Untitled Madden game От Microsoft са категорични, че всички стари игри ще могат да се играят на Scorpio. Това означава, че собствениците на новата конзола ще имат достъп до Xbox 360 библиотеката, налична за Xbox One и Xbox One S. Не е ясно дали добавената производителност на Project Scorpio ще добави голяма разлика за Xbox 360 игрите, но е добре да се знае че хората, които купуват новата система, няма да трябва да пазят оригиналния Xbox One, само за да могат да играят на по-старите игри. Победител: Project Scorpio Вижте най-добрите VR игри, които ще видим през 2017г.