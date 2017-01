Ежедневието ни става все по-стресиращо, а нервите ни все по-изопнати. Всеки човек има свой любим начин да релаксира и да се освобождава от стреса, но според специалистите най-добрият начин за това винаги е бил музиката. Още от дълбока древност хората са разбирали, че музиката прониква надълбоко в нас и може да излекува нашия ум, душа и тяло. Независимо дали приемате или не тази гледна точка, не може да отречете че музиката е способна да предизвиква специфични реакции у вас. От Make Use Of са съставили списък с най-релаксиращата музика на всички времена, според специалистите. 1. Marconi Union – Weightless Според някои, тази песен е по-релаксираща дори от един масаж, разходка или чаша чай. 2. Airstream – Electra Отпуснете и след 6 минути ще се чувствате много по-спокойни. 3. DJ Shah – Mellomaniac (Chill Out Mix) Ритъма на тази музика е малко по-бърз отколкото мнозина може би очакват, но въпреки това ще ви накара да се почувствате на седмото небе. 4. Enya – Watermark Разбира се, изпълнител като Enya няма как да не присъства в подобен списък. Почти 20 милиона слушатели на YouTube, заявяват че музиката на Enya им действа релаксиращо. 5. Coldplay – Strawberry Swing Още една песен, която може да повдигне настроението ви. 6. Barcelona – Please Don’t Go Това е наистина мощна песен, която поражда вълна от емоции и не действа чак толкова като релаксиращ еликсир, но опитайте на вас как ще ви повлияе. 7. All Saints – Pure Shores Странно допълнение към списъка, но въпреки това според мнозина, Pure Shores е много успокояваща музика. 8. Adele - Someone Like You Едва ли има някой, който да не е слушал песента „Someone Like You“. Клипът е гледан над 500 милиона души само в YouTube, но въпросът дали това парче е релаксиращо или не, е доста спорен. Така че оставаме на вас сами да прецените това. 9. Моцарт - канцонета Sull'aria Това е единствената класическа музика в този списък, но със сигурност ще е идеален край на един стресиращ ден. 10. Cafe Del Mar – We Can Fly Докато слушате това парче ще се пренесете на брега на морето и ще ви припомни за отминалите приятни летни моменти. Вижте 5 приложения, които ще ви помогнат да релаксирате и да се фокусирате