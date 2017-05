Специалисти от The Frauhofer Institute демонстрираха възможностите на нова генерация OLED микродисплеи, които могат да разпознават дори най-малките пори на повърхността на пръстите ни. Този проект е само първата стъпка в създаването на много по-сигурни и прецизни оптични сензори за отпечатъци. Последнoто поколение микродисплеи на учените се отличава с безпрецедентна естествена резолюция от 1600dpi. За сравнение тази стойност е три пъти повече от това, което се изисква в лабораториите на ФБР. Уникалната технология на The Frauhofer Institute използва OLED диодите като светлинен източник в миниатюрен чип. След като пръстта на потребителите бъде осветен отражението на лъчите се анализира, за да се създаде самия отпечатък. Оптичните сензори създадени по този начин са ултратънки, което означава, че могат да се вграждат директно в дисплеите на смартфоните. Идея, която мнозина очакваха да бъде използвана в Samsung Galaxy S8. Oптичните сензори са най-старият метод за снемане на пръстови отпечатъци, а прототипа на The Fraunhofer Institue е най-сигурният подобен скенер, създаван досега. Подобна технология може да намери място в реални мобилни устройства на пазара чак след няколко години. Все пак този проект може да е първата голяма крачка, която да направи сензорите за отпечатъци толкова прецизни, че те да станат най-добрата биометрична технология. Вижте как бъдещите сензори за пръстови отпечатъци ще могат да разпознават и лицата ни