Android има много неща, които другите операционни системи не използват, но не можем просто да се преструваме, че производителите, които я използват, не правят понякога грешки. За всяка нова страхотна функция, поставена в нашите устройства, има зле прилаган трик или решение, което повечето от нас намират абсолютно неразбираеми. От Android Authority разглеждат някои от по-спорните решения, които Google и различните производители на Android оригинално оборудване са внедрили през годините. Премахване слота за microSD карта Това решение може да бъде частично извинено от факта, че производителите се опитват да направят устройствата възможно най-непромокаеми и водоустойчиви, но сега, когато разполагаме с технологията за поставяне на microSD карта в същата тава като SIM картата, няма причина производителите да държат тази функция далеч от потребителите. LG е твърдо решена да запази тази функция на разположение на своите устройства, а Samsung едва неотдавна я върна, но премахването ѝ през последните няколко години беше необяснимо. Модулен телефон - LG G5 LG G5 щеше да бъде първият модулен флагман в света. Компанията първоначално обеща пълна и здрава екосистема, която би позволила долната част от телефона да може да се отделя и да се заменя с други модули – един модул може да подобри снимките, друг има тонколони за отлично качество на звука и т.н. LG обаче изостави проекта изцяло въпреки тригодишния период на научноизследователска дейност. Премахване на жака за слушалки Много хора се смяха на Apple, че са достатъчно "смели", за да премахнат жака за слушалки в iPhone 7, но въпреки това Motorola последва идеята. Moto Z не предлага стандартния жак. Това обърка потребителите, но оттогава още няколко други производители се решиха да "се придвижат напред към бъдещето" и да премахнат жака. Разбира се, възможности за слушане на музика има –чрез USB-C или Bluetooth. Така или иначе, ако искате да слушате музика от телефона си, това е огромно неудобство. S-Pen на Samsung Galaxy Note 5 Устройствата от серията Galaxy Note са страхотни, но компанията се оказа неподготвена за потребителите, които използват S-Pen по погрешен начин. Може би си спомняте проблема с писалката за таблета на Samsung, щом я пъхнете в обратна посока, това я блокира и става невъзможно да я извадите, без да ви се наложи да отворите панела на Galaxy Note 5. След като проблемът стана по-широко разпространен, в YouTube се появиха много видеоклипове за поправка, но дотогава много потребители вече бяха унищожили устройствата си. OnePlus се отказа от NFC за OnePlus 2 Във втората итерация на устройството OnePlus, компанията пропусна характеристика, която мнозина смятат за необходима: NFC. Въпреки че тази функция не се използваше изключително много по онова време, тя се превърна в ключова част от системата за мобилни плащания на Android, както и Android Beam, която използва NFC за прехвърляне на данни, като например изображения. Компанията отговори на критиките, като заяви, че собствениците на OnePlus One не използват тази функция, но явно ядосаха доста потребители, особено след като компонентът е невероятно евтин за изпълнение. OnePlus очевидно се повлия от това възмущение, защото скоро след това пусна функцията отново. Технологията UltraPixel на HTC HTC за първи път представи UltraPixel като технология, която може да използва по-малко мегапиксела с по-големи пиксели на сензора, за да заснеме снимки при изключително слабо осветени места. Докато технологията работи добре на теория, първото внедряване имаше някои проблеми. Първоначално въведена в HTC One M7, камерата на смартфона започна да произвежда изображения с различен лилав оттенък. Като при ситуации с ниска осветеност, снимките изглеждаха почти изцяло лилави. Това не беше добра новина за компанията. Оттогава HTC значително подобри своята технология, показвайки особено силна производителност с последните HTC U Ultra, въпреки че много потребители се оплакаха от подобни проблеми с оцветяването с наследника на M7 – HTC One M8. Вижте как ще се развива пазара на смартфони в бъдеще