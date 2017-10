Вашата система навярно често се препълва с ненужни данни. Въпреки че можете да ги изчистите ръчно, от Make Use Of ще ни покажат как да автоматизираме този процес като го стартираме всеки път, когато изключим компютъра. От кеша на вашия браузър до вашите временни файлове, със сигурност ще откриете нов съвет в тази статия, може би дори и нещо, което не знаехте, че би могло да бъде изчистено! 1. Наскоро отворени документи За някои програми, Windows следи какви файлове сте отваряли наскоро. Например отворете Microsoft Word и кликнете с десния бутон на мишката върху лентата на задачите. Ще се покаже списък с всички наскоро отваряни документи. Може да изчистите този списък автоматично при изключване на компютъра, използвайки Registry Editor. Натиснете клавиша Windows + R, за да се отвори Run прозореца, въведете regedit, и натиснете OK. В левия панел отидете на следния път: HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion Проверете дали тук имате папка „Policies“, с папка „Explorer“ в нея. Ако нямате нито една от двете папки, ще трябва да ги създадете. Първо, кликнете с десен бутон върху „CurrentVersion“ и кликнете New > Key. Назовете папката „Policies“ и натиснете „Enter“. След това кликнете с десния бутон върху „Policies“ и натиснете New > Key. Назовете папката „Explorer“ и натиснете „Enter“. В горното меню, отидете на Edit > New > DWORD (32-bit) Value. Дайте име на стойността ClearRecentDocsOnExit и натиснете „Enter“. След това кликнете двукратно върху стойността и променете „Value data“ на „1“. Накрая кликнете върху „OK“. Ако някога искате да деактивирате това, преминете отново през този процес и изберете стойност „0“. 2. Page File Windows използва RAM за временно съхранение на файлове, но ги придвижва към Page File, когато има малко пространство. Въпреки че вашата RAM се изчиства автоматично при изключване на компютъра, това не важи за „Page File“. За да се изчистват автоматично тези данни, трябва да използвате „Registry Editor“. Веднъж активирана тази опция, компютърът ви ще се нуждае от повече време, за да се изключи. Допълнителното време зависи от скоростта и размера на файла ви. Рискът е минимален, тъй като можете да върнете промяната, ако е необходимо. Натиснете Windows key + R за да се отвори Run прозореца, въведете „regedit“ и натиснете „OK“. В левия панел отидете на следния път: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management В десния панел трябва да видите ред за „ClearPageFileAtShutdown“. Ако не виждате това, кликнете с десния бутон върху „Memory Management“ вляво, а след това върху New > DWORD (32-bit) Value. Въведете „ClearPageFileAtShutdown“ и натиснете „Enter“. Кликнете двукратно върху стойността „ClearPageFileAtShutdown“ и променете „Value data“ на „1“. За да завършите, кликнете върху „OK“. Ако искате да го изключите отново, върнете се към този екран и задайте стойността на „0“. 3. Данни на браузъра В зависимост от настройките, браузърът ви ще запазва различни данни, докато браузвате – история, изтегляния и входни данни за формуляри. Можете да изчистите ръчно тези данни по всяко време, но можете и да ги настроите да се изчистят, когато затворите браузъра. Методът за всеки браузър е различен. Firefox Отворете Firefox, кликнете върху иконата за менюто (три линии), след това върху „Options“. Кликнете върху „Privacy“ в лявата навигация. Под „History“ използвайте падащото меню „Firefox will“ и го задайте на „Use custom settings for history“. Сложете отметка до „Clear history when Firefox closes“. Кликнете върху Settings, за да изберете какви неща Firefox трябва автоматично да изчиства при затваряне и кликнете върху „OK“, когато сте готови. Chrome Отворете Chrome, кликнете върху „Customize and control button“, а след това върху Settings. Превъртете до долу, кликнете върху Advanced > Content Settings > Cookies и включете опцията „Keep local data only until you quit your browser“. Това обаче само ще изчисти „бисквитките“ ви. Можете ръчно да изчистите кеша на Chrome, но не можете да го автоматизирате. За да направите автоматично нещо различно от изчистване само на „бисквитките“, ще трябва да използвате разширение. Едно такова разширение е Click&Clean. Edge Отворете Edge, кликнете върху „Settings and more button“, а след това върху „Settings“. Под заглавието „Clear browsing data“, кликнете върху „Choose what to clear“. Отбележете всичко, което искате да премахнете и след това плъзнете „Always clear this when I close the browser“ на „On“. 4. Известия Ако имате живи плочки в менюто „Старт“, ще забележите, че някои от тях показват известия или информация. И в този случай можете да изчистите кеш паметта при изключване на компютъра. Натиснете клавиша Windows + R за да се отвори Run, въведете regedit и натиснете OK. В левия панел отидете на следния път: HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows С избрана папка Windows отидете в Edit > New > Key. Въведете Explorer и натиснете „Enter“. От папка „Explorer“ отидете до Edit > New > DWORD (32bit) Value. Въведете „ClearTilesOnExit“ и натиснете „Enter“. След това кликнете двукратно върху „DWORD“, който току-що създадохте, задайте „Value data“ на „1“ и кликнете „OK“. Може да върнете тази стойност на „0“ ако искате в бъдеще да върнете нещата както са били. 5. Временни файлове Когато използвате компютъра си, той автоматично създава временни файлове, като например регистрационни файлове за грешки или изображения. Те се съхраняват в папка, наречена „Temp“. За да видите папката „Temp“, натиснете клавиша Windows + R. Това ще отвори приложението Run. Въведете „%temp%“ и натиснете „OK“. За да се изчиства автоматично тази папка, отворете Notepad и въведете следното: rd %temp% /s /q md %temp% Кликнете File > Save As… и въведете следния File name: %appdata%microsoftwindowsstart menuprogramsstartuptemp.bat Накрая кликнете „Save". Ако искате да спрете процеса, отидете до горната папка и изтрийте temp.bak.