Планирането на едно пътуване е забавна работа, но не и лесна. Ако нямате нищо против да получите малко помощ, от make use of препоръчват да използваме Google Trips – туристическото приложение на Google. Според медията то е сред най-добрите в категорията, тъй като съчетава най-ценните характеристики на няколко приложения в едно. Ето какво трябва да знаем за Google Trips. Какво може да прави Google Trips? Като всеки друг продукт на Google, и Google Trips ще ви предложи много повече възможности ако се логнете с Google профила си. Това ще помогне на приложението да ви предоставя по-полезна и персонализирана информация за вашите пътувания. По този начин Google Trips се превръща във ваш личен гид, който може да ви помогне много. Приложението Google Trips в момента е на разположение безплатно за Android и iOS. Вижте функциите, които можете да използвате, за да извлечете максимума от вашето пътуване: 1. Закупуване на билети и резервиране на хотел. 2. Помощ при откриване на нови дестинации. 3. Информиране за местните възможности за придвижване. 4. Показване на информация за най-известните забележителности за даден район. 5. Извеждане на списъци на ресторанти, кафенета и барове. 6. Планиране на еднодневни екскурзии. 7. Работа в офлайн режим. 8. Възможност за планиране на самото пътуване. Преди да тръгнете След като се логнете в приложението с Google профила си, ще бъдете помолени за разрешение за достъп на приложението до профила ви в Gmail. Trips ще сканира вашите имейли до авиокомпании и резервациите които сте правили, за да може автоматично да създаде ново пътуване. В таба „Reservations“ може да видите цялата информация, която Trips е извлякло от вашите имейли. Ако не дадете искания достъп, ще трябва ръчно да организирате пътуването. Не е нужно да правите нищо друго преди да тръгнете към летището, но Google Trips ви дава възможност да проучите града, който искате да посетите. Отидете в „Things to do“ и „Food & Drink“, за да видите списък с опциите за вашата дестинация, сортирани по категории. В секцията „Day Plans“ пък може да планувате ден от вашата почивка или да се възползвате от наличните възможности за вашата дестинация. Цялата тази информация е полезна, когато вие сте онлайн. За да не се наложи да плащате високи такси за интернет, преди да тръгнете на път кликнете върху бутона „Download“ за вашето пътуване за да имате информацията на телефона си. След като пристигнете Ето как Google Trips ще ви е от полза още в първите минути на вашето пристигане: 1. В секцията „Getting Around“ можете да научите как да се придвижвате в града, както и информация за контакт с някои реномирани таксиметрови компании. 2. Ако кликнете върху адреса, на който сте настанени, ще се отвори Google Maps, за да бъдете упътени до мястото. 3. Приложението ви предлага как да намерите местни заведения за хранене, когато сте гладни. 4. Има лесен достъп до информацията за полета ви. Ограничения на Google Trips Въпреки че Google Trips е фантастична услуга, тя има някои ограничения. Първо, информацията за отделните забележителности не е много подробна. Второ, информацията за ресторанти, кафенета и т.н не може да бъде филтрирана по допълнителни показатели според нуждата. Във Foursquare, например, може да търсите специфични неща като ресторанти с „good Wi-Fi” или места, където сервират „falafels”, докато в Google Trips това не е възможно. Вижте 5 полезни Google приложения, които си заслужава да пробвате