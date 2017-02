Google разполагат с два лаунчера, които можете да инсталирате на устройства с Android. Това са Google Now Launcher и Pixel Launcher, като втория от тях е достъпен единствено за смартфоните Pixel. В интернет сега се появи информация, разкриваща, че компанията смята да изтегли Google Now Launcher oт Google Play в следващите няколко седмици. Приложението няма да може да се инсталира на смартфоните ни след 31 март, предаде AndroidPolice. Aлтернативното решение, което Google предлага на производителите е да започнат да използват Launcher3 APK, който е част от Android Open Source Project (AOSP). Ако добавят към него и новата Search Launcher Services библиотека компаниите ще могат да интегрират Google Now фийда към собствените си лаунчери. Добър пример в това отношение е Sony, които вече залагат на този метод в своите смартфони с Android. Предстои да видим дали Google няма да позволят да използваме Pixel Launcher на устройства, които не са част от гамата Pixel. Ако вече сте изтеглили Google Now Launcher ще можете да продължите да работите с него, но не очаквайте никакви нови функции и софтуерни ъпдейти за приложението. Разполагате и с възможността да се насочите към други лаунчери, като например Nova Launcher, с които да персонализирате началния екран на смартфона. Вижте пет начина за персонализиране на началния екран на Android