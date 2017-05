Наскоро Android клавиатурата на Google премина през огромна ревизия. Сега тя се нарича Gboard и в момента е една от най-богатите на функции клавиатури за Android. Вероятно вече я използвате, тъй като тя идва предварително инсталиран с много Android телефони.

Gboard крие много трикове – можете да търсите с Google директно от клавиатурата, да търсите и да изпращате GIF файлове и да правите всичко, което се очаква от една модерна клавиатура за смартфони.

От Make Use Of са съставили списък с 10 неща, които можем да правим с Gboard for Android. Ето кои са те:

1. Google Search във вашата клавиатура

След като започнете да работите с приложението Gboard, ще видите бутона Google в горния ляв ъгъл на клавиатурата, до предложенията. Докоснете го и ще видите лентата за търсене на Google точно в клавиатурата.

Въведете заявката си за търсене и ще видите резултатите в клавиатурата. Докоснете бутона „Share“ и линка ще бъде поставен в разговора, който водите в момента.

2. GIF и емоджи

Едно от нещата, които правят Gboard най-интересното и забавно приложение, е способността му да търси в голяма база данни от GIF файлове и емоджи. Докоснете и задръжте клавиша Enter, докато не видите изскачащ прозорец с бутона Emoji. В горната част ще видите лентата за търсене на Google, в която ще се появи Search emojis. Въведете дума за търсене, намерете емотиконите които ви харесват и ги докоснете, за да ги изпратите.

Отдолу докоснете бутона GIF, за да превключите към раздела GIF. От тук може да търсете GIF файлове, когато намерите някой който ви харесва, докоснете го и ще го изпратите. За съжаление функцията GIF не се поддържа за всички приложения за чат в момента, едно от тези приложения е WhatsApp.

3. Преминаване в тракпад режим

Изборът на текст е голям проблем за сензорните екрани, тъй като нямаме точно управление на курсора. Gboard има функция, която прави това по-лесно, поне в текстовите полета. Можете да преместите курсора, като плъзнете наляво или надясно в интервала.

Можете също така лесно да изтриете няколко думи едновременно. Просто докоснете бутона „Backspace“ и прекарайте пръст наляво. Текстът ще бъде откроен и веднага след като освободите пръста си няма да го има.

4. Бърз достъп до алтернативна клавиатура

Винаги, когато искате да въведете често използвани пунктуационни знаци, като например удивителен или въпросителен знак, обикновено превключвате на цифровата клавиатура с помощта на бутона „?123“. В Gboard можете да получите достъп до тези препинателни знаци, като докоснете и задържите бутона за точката.

5. Превеждайте направо в клавиатурата

Gboard вече идва с вграден Google Translate тоест можете да превеждате думи и изречения между два езика. Има 90 езика, от които да избирате. След като напишете текста, докоснете иконата „G“ и изберете „Translate“. След това от полето отгоре изберете езика, на който искате да го преведете.

6. Създаване на собствени преки пътища

Ако използвате Android телефона си за комуникация, свързана с работата, може да се налага да пишете едно и също нещо няколко пъти. За да си спестите време, може да създадете свои собствени команди за достъп до готови фрази в Gboard. Отворете Settings > Language & Input > Gboard и изберете Personal Dictionary за да добавите фраза и пряк път до нея.

7. Режим с една ръка

Докоснете иконата „G“ и след това изберете бутона за работа с една ръка. Gboard клавиатурата ще се премести в ляво или дясно на екрана. Докоснете бутона със стрелка, за да я преместите от другата страна.

8. Променете темите

Едно от най-хубавите неща на Gboard е, че е наистина адаптивно приложение. Изборът на теми за Gboard е доста добър, като дори има черна, която е много подходяща за AMOLED дисплеи. Докоснете бутона „G“, след това „Theme“ и изберете тема, която ви харесва. Gboard ви позволява да използвате всяко изображение като фон за клавиатурата.

9. Премахване на автоматичните предложения

Ние доста свикнахме с клавиатурите, които предлагат думи, понякога дори преди да ги напишем. Но от време на време, нещата могат да се объркат и да поискате да изключите тази опция. Gboard дава тази възможност. За целта натиснете и задръжте предложението и го плъзнете нагоре към иконата за изтриване.

10. Въвеждане чрез жестове

Просто плъзнете пръста си по клавиатурата от първата буква до втората и така до края на думата, Google ще ви разбере какво искате да напишете.

